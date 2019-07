Il y a quarante ans, le walkman

Il y a quarante ans presque jour pour jour sortait le walkman. Chronique d’un as de l’électronique qui changea la donne.

YANN GUERCHANIK

Il fut un temps où la musique portable et personnelle n’existait pas. Les morceaux ne se traduisaient pas en MP3, FLAC ou WAV. L’iPod était moins probable que la machine à remonter le temps. On s’émerveillait encore devant le transistor radio… cette pointe de la technologie qui mettait littéralement la musique dans vos mains. Mais le son ne faisait que toussoter dans ces bêtes-là. Rien à voir avec les home stereo qui crachaient déjà dans tous les living-rooms. Et puis, le transistor était aussi personnel qu’un pétard chez les beatniks.

Heureusement, intervint Akio Morita. A la fin des années 1970, on raconte que le patron de Sony décida qu’il lui…