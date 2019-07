Ils font revivre le critérium à Bulle

Imaginé pour un travail de maturité, le Critérium en ville de Bulle se concrétisera demain soir grâce à deux jeunes de la Pédale bulloise Damien Defferrard et Florent Després. Le chef-lieu gruérien n’avait plus accueilli cette course en boucle nerveuse et attractive pour le public depuis 1991.

QUENTIN DOUSSE

Cela fait trente ans que Bulle n’avait plus connu ça: un critérium, en plein cœur de la cité, avec un peloton de cyclistes qui jouent des coudes dans l’espace urbain. Amener la course à la ville, quand les uns sortent du bureau et les autres démarrent l’apéro, c’est tout le charme du critérium. Un concept plusieurs fois reproduit ces vingt dernières années dans le canton, mais jamais dans le chef-lieu gruérien depuis 1991 (du côté de la rue de l’Etang) et même 1989 au centre. Cette…