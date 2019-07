Jason Dupasquier 8e et 5e en Allemagne

MOTOCYCLISME

Décidément, le podium se refuse à Jason Dupasquier en Red Bull Rookies Cup. Sur le circuit du Sachsenring, en Allemagne, le Sorensois de 17 ans s’est classé 8e et 5e. Dimanche, il n’a terminé qu’à six dixièmes de la troisième place. Il lui reste désormais cinq courses pour se hisser sur le podium. Prochains rendez-vous les 10 et 11 août prochains sur le Red Bull Ring, à Spielberg en Autriche. Au classement général de la compétition, Jason Dupasquier reste cinquième avec un total de 70 points.