Je continuerai à avancer

Cet été, des personnalités révèlent leurs promenades d’enfance, leurs coins de vie secrets, leurs lieux de ressourcement. Aujourd’hui, Géraldine Savary remonte la vallée de la Trême, à Bulle.

JEAN GODEL

Elle descend du train souriante, solaire, enjouée comme une adolescente en course d’école. Géraldine Savary ne fait pas son âge: 50 ans, dont vingt-cinq d’une carrière politique intense qui l’a menée très haut, mais qui se terminera cet automne en queue de poisson. Empêtrée, l’an dernier, dans un scandale médiatique pour son amitié avec le multimilliardaire Frederik Paulsen, elle ne se représentera pas aux élections fédérales.

On sent la blessure profonde. Et pas encore cicatrisée. Une «blessure de guerre», assure-t-elle. Pourtant, après une année 2018 éreintante, la conseillère aux Etats…