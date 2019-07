A la suite d’un malaise, Jean-Paul Dupasquier est décédé, dans sa 84e année, le lundi 1er juillet, à son domicile de Châtel-St-Denis.

Quatrième des huit enfants de Julia (née Thorin) et de Raymond Dupasquier, il vit le jour le 24 février 1936, à Vuadens, où il passa son enfance. Après des études au Collège Notre-Dame de la Salette, à Voiteur (département du Jura), il revint dans son village et travailla à la ferme avec ses parents, puis en association avec son frère Gérard. Au début des années 1970, il réorienta son activité professionnelle et devint employé dans plusieurs entreprises bulloises (Heglas et Plast Labor).

Après avoir habité successivement Vuadens, Riaz et Vuippens, il s’installa finalement à Châtel-Saint-Denis où il rencontra son amie, Carmelinda Peres.

Passionné de…