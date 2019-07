Jean Yerly s’est paisiblement éteint à l’âge de 83 ans, mardi, entouré des siens. Affaibli depuis quelques mois, il était hospitalisé à l’HFR de Riaz depuis le 9 mai dernier.

Né le 18 juin 1936 à Rueyres-Treyfayes, Jean-Jean était le huitième des douze enfants de Paul et Marguerite Yerly-Monney. Sa scolarité achevée, il suivit sa formation d’agriculteur à Grangeneuve et travailla plusieurs étés en compagnie de son frère Charly sur les alpages des Cases de Jaman, où il prit goût à la vie de chalet et au métier d’armailli.

Dès 1960, d’abord avec son frère Pierrot et sa sœur Théson, il exploita en location le domaine de la Grande-Riedera, à Essert. Deux ans plus tard, avec Marie-Louise Peiry, il fonda un foyer et quatre enfants vinrent au monde, Françoise, Bruno, Laurent et Pascal. La…