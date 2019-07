JPF réalisera le premier bâtiment du site d’innovation

Le lauréat pour la conception d’un nouveau bâtiment à BlueFactory est connu. L’entreprise bulloise JPF, en collaboration avec Ferrari Architectes, a remporté l’appel d’offres lancé il y a dix mois. Le projet sera dévoilé en détail au mois de septembre et les travaux débuteront en 2020. Dans son communiqué, BlueFactory a dévoilé le futur contenu du bâtiment B. «Il accueillera un ensemble d’espaces de travail, des salles de conférences et d’activités associées à l’innovation et aux services sur une surface de plancher d’au minimum 7000 m2.» A noter qu’il s’agira de la première construction dans le quartier d’innovation.