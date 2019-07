Légère perte et chaleureux adieux

L’heure était aux hommages, hier lors de l’assemblée générale de Fribourg-Gottéron, qui a vu le départ du président Michel Volet, remplacé par Hubert Waeber.

FRIBOURG-GOTTÉRON. «On ne quitte jamais vraiment Gottéron, on change simplement de fonction. Il est temps pour moi de retourner dans l’ombre.» C’est ainsi que Michel Volet a conclu ses remerciements, hier soir à Forum Fribourg. Remerciements envers ses «copains du conseil d’administration», les collaborateurs du club, les sponsors, l’Antre SA et son complice durant toutes ces années, le directeur général Raphaël Berger. Et puis, pour la forme, le Charmeysan a remis les clés du bureau à Hubert Waeber, élu nouveau président du club fribourgeois lors de l’assemblée générale (lire aussi en page 11).

Perte de 83 199 francs

Auparavant,…