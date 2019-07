Léo L’Homme se rapproche du top 60 mondial en Andorre

VTT

La troisième manche de la Coupe du monde de cross-country, qui a eu lieu ce week-end en Andorre, a permis à Léo L’Homme de poursuivre sa progression dans l’élite mondiale. Le Vuadensois de 23 ans, 81e puis 67e cette saison, a encore grappillé quelques rangs pour finir 63e (sur 102) dimanche sur le circuit de Vallnord. Il a terminé à dix minutes (et dans le même tour) que le vainqueur grison Nino Schurter (1 h 19). Coéquipiers du Gruérien au Team BMC Fribourg, Florian Chenaux (Fribourg) a pris la 40e place en 1 h 25 et Arnaud Hertling (Corpataux) la 31e (sur 74) de la course U23. Quant à Charline Fragnière, elle a terminé 32e (sur 38) chez les moins de 23 ans. L’espoir de Vuadens a concédé treize minutes sur la lauréate après 1 h 21 de course. La prochaine manche aura lieu ce week-end…