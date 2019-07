Léo L’Homme termine 22e en Coupe de Suisse

La station d’Andermatt (UR) a accueilli la cinquième manche de la Coupe de Suisse de VTT ce week-end. Chez les élites, Léo L’Homme (Vuadens) a fini au 22e rang final en 1 h 32’42. Il a accusé un retard de plus de six minutes sur le vainqueur, l’Italien Gerhard Kerschbaumer. Les deux autres membres du Team BMC Fribourg Florian Chenaux (Fribourg) et Arnaud Hertling (Corpataux) ont respectivement terminé 17e et 25e des huit boucles de 3,8 km. Dans les catégories réservées aux juniors, à noter la 6e place de Maxime L’Homme (Vuadens) en U17, le 9e rang de Fantine Fragnière (Vuadens) en U17 et la 5e place en U15 du Bullois Ilian Alexandre Barhoumi.