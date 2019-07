Léo Seydoux rejoint Neuchâtel Xamax

Auteur de trois entrées en Super League l'an dernier, le jeune Gruérien cherchait à engranger des minutes de jeu pour faire sa place chez les professionnels. Ce qu'il peut légitimement espérer du côté de la Maladière où il retrouvera Joël Magnin, son ancien entraîneur à YB M21. "C'est un joueur qu'on connait depuis longtemps: on l'a toujours suivi dans son parcours en équipe nationale et en club. Il rentre bien dans notre stratégie de club d'offrir une plateforme aux jeunes pour évoluer au plus haut niveau", explique le directeur sportif Frédéric Page sur le site du club neuchâtelois. Pour Léo Seydoux et Xamax, le championnat commencera le 20 juillet sur la pelouse de Thoune.