L’ abbaye de Saint-Maurice, un dernier siècle chahuté

L’historienne Stéphanie Roulin, lectrice à l’Université de Fribourg, s’est penchée sur la vie de l’abbaye de Saint-Maurice de 1870 à 1970. Une période où elle avait des liens particuliers avec la Gruyère.

JEAN STEINAUER

L’abbaye de Saint-Maurice, active sans interruption depuis sa fondation en 515, a tant d’ancienneté que son dernier siècle pourrait apparaître comme une queue de comète, entre insignifiance et nostalgie, au regard d’un si riche et prestigieux passé. Or, elle a vécu entre 1870 et 1970 une époque passionnante.

Stéphanie Roulin, lectrice d’histoire contemporaine à l’Université de Fribourg, en donne un récit alerte, à fleur d’archives. Elle a fait partie de l’équipe de chercheurs ayant réalisé en 2015 une histoire exhaustive de l’abbaye, sous la direction de Bernard…