L’Argentin qui a touché deux fois le ciel avec ses mains

Cristian Villagran, argentin d’origine, a remporté aisément le Grand Prix de la Gruyère. L’ancien numéro 13 mondial chez les juniors évoque son parcours et son plaisir toujours intact. Le Rochois Bastien Kolly n’a quant à lui pas réalisé l’exploit de se hisser en finale.

KARINE ALLEMANN

TENNIS. Cristian Villagran a conclu la finale du Grand Prix de la Gruyère sur un ultime et superbe revers le long de la ligne. Tellement long que les quelques spectateurs du Centre de tennis pensaient voir la balle sortir, et prolonger le duel face à Alejo Prado, samedi en fin de journée. Mais la balle était bonne, le finaliste ne pouvait que s’avouer vaincu par plus fort que lui. Tête de série numéro un avec son classement N1 5 – dans la hiérarchie nationale, l’Helvético-Argentin arrive juste derrière…