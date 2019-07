L’Etat punit le travail au noir

Pour renforcer la lutte contre le travail au noir, le Conseil d’Etat a transmis au Grand Conseil un projet de révision de la Loi sur l’emploi et le marché du travail.

LOI. Pour assurer un marché du travail sain et concurrentiel, le Conseil d’Etat a adopté un projet de révision de la Loi sur l’emploi et le marché du travail (LEMT). Son but? Accroître la lutte contre le travail au noir.

«Avec cette révision, nous réalisons un grand pas en avant», se félicite le chef du Service public de l’emploi Charles de Reyff. «Mais il ne faut pas penser qu’avec cette étape nous allons faire disparaître le travail au noir dans le canton. Il nous reste beaucoup de choses à mettre en place.»

Principale nouveauté de cette loi, les inspecteurs interviendront au niveau pénal et auront la qualité d’agent de…