FOOTBALL

La 30e édition de la Coupe du Lac débute ce soir à Rossens avec, à 17 h 30, la confrontation entre Farvagny/Ogoz et Bas-Gibloux, avant le duel entre Haute-Sarine et Gumefens/Sorens, sur le coup de 19 h 30. Les deux autres formations de ce tournoi à six, La Roche/Pont-la-Ville et Estavayer-le-Gibloux, entreront en lice mardi. Par ailleurs, un match de gala aura lieu mercredi à 19 h 30 et mettra aux prises Bulle et La Tour/Le Pâquier. Les finales se tiendront samedi.