La doublette du CP Bulle championne de Suisse

Mégane Nicolier et Tony Ribeiro ont remporté dimanche le titre de champions de Suisse en doublette mixte. A Cossonay, les membres du Club de pétanque de Bulle se sont imposés 13-2 en finale. «Ils ont battu l’équipe de Verney, dont fait partie une joueuse de l’équipe nationale qui a disputé les championnats du monde», apprécie le président bullois Dominique Rime. Et d’ajouter: «Nous sommes très fiers et heureux de leur médaille d’or. Il s’agit du troisième titre de champion de Suisse pour le club, après ceux de 1994 (doublette juniors) et 2004 (triplette mixte).» KA