La Fête des vignerons: le Couronnement

RTS2, JEUDI À 20 H 02



Vingt ans qu’on l’attendait! La Fête des vignerons ouvre ses portes et s’empresse de couronner d’emblée le meilleur vignerontâcheron 2019. Ce Couronnement, c’est le cœur de la Fête. Une consécration matinale que saisiront les caméras de la RTS dans une joyeuse effervescence. Un moment phare transmis en direct de Vevey et présenté par Manuella Maury et Tania Chytil.

Chaque année, les parcelles de vignes sont visitées et notées par les experts de la Confrérie des vignerons. Tous les trois ans, lors des Triennales, des médailles d’argent, de bronze et des primes sont attribuées aux vignerons-tâcherons. En période de Fête, les notes des cinq dernières années sont passées en revue. La commission chargée de cette tâche travaille en huis clos, sur des dossiers anonymes et…