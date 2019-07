La rue de Morat transformée pour plus de sécurité

La mobilité douce et les transports publics seront favorisés à la rue de Morat. Dans un communiqué, la ville de Fribourg met l’accent sur les modifications apportées à ce tronçon pour davantage de sécurité. «Le passage piétons sera déplacé et des bandes cyclables seront ajoutées. Les voies de bus seront supprimées, mais les conditions de circulation se trouveront améliorées grâce à la suppression du stationnement longitudinal.» Pour permettre tous ces changements, la ville va supprimer une vingtaine de places de parc et créer une trentaine de places de stationnement pour les vélos. La route ne sera pas la seule à recevoir un lifting. «Les arrêts de bus vont être déplacés et les quais seront élargis et munis de bordures d’accostage spéciales pour accueillir les handicapés.» A noter que la…