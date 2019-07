La start-up Mobbot décroche un important soutien

Pour avoir développé une nouvelle technique d’impression 3D de béton, la start-up Mobbot a obtenu un soutien de 100 000 francs de la Fondation pour l’innovation technologique. Ces fonds vont permettre à l’entreprise basée à Fribourg de réaliser un démonstrateur commercial de son produit, de couvrir les frais d’exploitation pour la réalisation de projets pilotes et de développer une nouvelle version du système. Avec cette technologie, il est possible de produire des éléments en béton sur mesure d’une tonne en moins de dix minutes, explique un communiqué. En plus de réduire les délais, cette solution est moins onéreuse.