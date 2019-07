Le cinéma découvre la Lune

A l’occasion des cinquante ans du vol d’Apollo 11, notre série Culture de l’été revient sur quelques œuvres qui prennent la Lune pour thème. Début avec le magicien Georges Méliès, l’inventeur du cinéma de science-fiction.

ÉRIC BULLLIARD

L’image a presque 120 ans et demeure l’une des plus célèbres de l’histoire du cinéma. «Le visage de la Lune avec la fusée dans l’œil est un peu la Joconde de l’art cinématographique», souligne le réalisateur Marc Caro dans le coffret DVD consacré à ce film essentiel: avec Le voyage dans la Lune, Georges Méliès signait en 1902 le premier film de science-fiction et le premier succès mondial de l’histoire du cinéma.

Ce nouvel art qui deviendra le septième en est alors à ses balbutiement: les frères Lumière ont présenté leur cinématographe sept ans…