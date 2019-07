Le GP de la Gruyère crie famine

TENNIS. Alors qu’il débute demain vendredi au Centre de tennis, le Grand Prix de la Gruyère cherche des participants. Que ce soit dans les tableaux officiels ou pour la compétition réservée aux non licenciés, la manifestation bulloise crie famine. «C’est surtout le cas pour les non-licenciés. Honnêtement, c’est la catastrophe! souffle la responsable Cindy Ecoffey. Nous avons eu jusqu’à 500 participants. Cette année, ils ne sont que 150.» Comment l’organisatrice explique-t-elle cette chute libre? «Je pense qu’elle est due au nouveau système de Swiss Tennis. Quand ils s’inscrivent via internet, les joueurs peuvent voir le nom des autres participants. Et certains renoncent, car il y a peu de monde, ou parce que ce sont des adversaires qu’ils connaissent déjà. Il faut vraiment que Swiss…