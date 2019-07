Le Marrakech du rire 2019

M6, MERCREDI À 21 H 05

A l’occasion de la 9e édition du Marrakech du rire, le premier festival d’humour francophone dans le monde, Jamel Debbouze sera accompagné sur scène d’invités prestigieux issus du monde artistique, pour proposer un spectacle d’humour exceptionnel et inédit. Dans l’enceinte du prestigieux Palais Badii et devant plusieurs milliers de spectateurs, Florence Foresti, Ary Abittan, Jarry, Caroline Vigneaux, Bun Hay Mean, Bigflo et Oli, Waly Dia, Inès Reg, Booder et beaucoup d’autres...