Le petit train séduit touristes et Dzodzets

L’activité phare de Fribourg Tourisme roule tous les jours durant l’été. L’occasion de s’asseoir dans le petit train et de parcourir la ville avec des touristes – surtout fribourgeois.

MAXIME SCHWEIZER

L’église sonne 10 h quand Bruno met le petit train en marche. Les enfants rigolent et n’ont plus qu’une envie: avancer. Les adultes, eux, mettent leurs écouteurs et sélectionnent la langue pour suivre la visite. Une petite vingtaine de personnes prennent part au premier voyage de la journée. Le départ est donné devant le théâtre Equilibre, chaque jour de l’été.

Depuis plus de vingt ans, le petit train transporte curieuses et curieux. Ce matin-là peu de touristes et beaucoup de Fribourgeois. Dont Julie Quentin, de sortie avec ses enfants Eliott (3 ans) et Charly (1 an). «Ma grand-maman…