Lemaitre: «J’aimerais encore des titres et des médailles»

PAR JONAS RUFFIEUX

Un nom, un palmarès et une silhouette longiligne ont accaparé l’attention dimanche au Meeting de la Gruyère. Christophe Lemaitre, un palmarès à faire rêver les dizaines de jeunes espoirs présents à Bouleyres, une silhouette, rapide sur piste, lente et fatiguée hors du tartan. Mais certainement la plus célèbre à avoir foulé la piste de Bouleyres.

Invité surprise de dernière minute, l’athlète français, multiple champion d’Europe et médaillé mondial et olympique en sprint, pour ne citer que l’essentiel, a souhaité tester son état de forme, à la suite de longs mois sans compétition. Après une victoire sur 100 m (10’’27), il a dû se contenter dans la foulée du second rôle d’un 200 m remporté par l’Italien Antonio Infantino, vainqueur en 20’’46. Son devoir de célébrité rempli,…