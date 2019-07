Les bronzés

TF1, JEUDI À 21 H 05



1978, dans un club de vacances en Côte d’Ivoire. Six Français bon teint comptent profiter d’un séjour au soleil pour rattraper le temps perdu et multiplier les conquêtes amoureuses.

Le prospectus les avait conviés à huit jours de soleil et de rêve dans un club de vacances en Côte d’Ivoire. Mais c’est de nuit, sous la pluie et dans la gadoue que Bernard, Gigi, Jérôme, Christiane, Jean-Claude et Nathalie prennent possession de leur bungalow à nom de crustacés. La bonne humeur revient le lendemain, avec le soleil, et les opérations de «public relation» vont bon train autour du buffet du petitdéjeuner. Le mot d’ordre est le même pour tous: oublier le train-train quotidien et goûter à fond la chaleur, le sable fin et les belles plantes de toutes sortes. Une escouade de…