Les finales de la Coupe du lac ce samedi

La Coupe du lac, tournoi de préparation disputé à Rossens, a livré ses dernières inconnues jeudi soir. Gumefens/Sorens a partagé l’enjeu 0-0 avec Estavayer-le-Gibloux. Bas-Gibloux s’est quant à lui imposé sur la plus petite des marques face à La Roche/Pont-la-Ville (1-0). La finale pour le titre opposera ce samedi à 20 h Bas-Gibloux à Haute-Sarine. La troisième place se jouera entre Farvagny-Ogoz et Gumefens/Sorens, à 18 h. Enfin, la finale pour le cinquième rang mettra aux prises La Roche/ Pont-la-Ville à Estavayer-le-Gibloux, sur le coup de 16 h. A noter que le match de gala entre Bulle et son voisin La Tour/ Le Pâquier a débouché sur un match nul 2-2, mercredi soir.