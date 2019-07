LUTTE SUISSE

Avec trois couronnes récoltées, les lutteurs gruériens ont joué leur carte à fond, dimanche à Martigny, où 101 lutteurs étaient réunis pour cette Fête cantonale valaisanne. Johann Borcard (La Gruyère, Villars-sous-Mont), Augustin Brodard (Haute-Sarine, La Roche) et Antoine Ducry (Haute-Sarine, La Roche) se sont distingués en terminant respectivement 3e, 4a et 5d. Mention spéciale au second nommé qui a échoué en finale face au vainqueur, Lario Kramer (Chiètres, Galmiz).