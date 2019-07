Les nouvelles reines et le roi

COUPE DU MONDE FÉMININE. Il y a eu la phase «condescendante». «Quelle fraîcheur chez ces joueuses! C’est vraiment sympa.» L’analyse se partage sourire en coin. On a même entendu des messieurs reprocher aux joueuses de ne pas être assez retors, de ne pas «mettre de pression sur l’arbitre», entendez par-là l’insulter. Comme quoi des années de pratique footballistique peuvent engendrer des lésions cérébrales sévères.

A suivi la phase «intérêt sincère mais prudent». «Elles jouent quand même pas mal, ces filles. Et puis, au moins, elles ne trichent pas.» Une remarque dite avec la plus grande précaution, car à la moindre critique les mots «macho» et «misogyne» sont renvoyés directement à la face de l’auteur. Pendant la retransmission de France-Norvège sur TF1, la consultante Camille Abily a…