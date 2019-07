Les pompiers de Fribourg et Marly réunis

LUTTE INCENDIE

Les communes de Fribourg et Marly ont signé une convention de collaboration renforcée entre leurs corps de sapeurs-pompiers, laquelle couvre aussi Pierrafortscha et Villarsel-sur-Marly. But de l‘opération: lutter encore mieux contre les incendies et autres catastrophes, résume un communiqué commun. Concrètement, le bataillon de Fribourg se voit confier l’organisation et la gestion administrative et technique de l’ensemble. Le corps de Marly l’intègre pour en devenir une compagnie tandis que son commandant rejoint l’état-major de ce bataillon élargi. Marly transfère à Fribourg son matériel et l’usage de ses locaux. En retour, Fribourg fournit à Marly du matériel, dont une tonne-pompe ultramoderne, et des prestations identiques aux siennes tout en maintenant une base de…