Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

FRANCE2, MARDI À 21 H 05

Pour leur nouvelle aventure, Adriana Karembeu et Michel Cymes se penchent sur les pouvoirs extraordinaires de la peau humaine. Elle est lavable, souple, résistante, imperméable, résiliente, accompagne tous les mouvements, protège des agressions extérieures et permet de maintenir la température du corps à 37 degrés. Elle en dit long sur notre état de santé, physique et mentale, ainsi que sur notre mode de vie. La peau dépasse ainsi en qualité tout ce que la technologie a pour le moment été capable de créer. Comment bien prendre soin de cet organe si important? En pleine période estivale, comment se protéger efficacement du soleil? Que manger pour maintenir notre peau en pleine santé, le plus longtemps possible? Est-ce que les techniques anti-âge fonctionnent? Cap…