Les vies multiples de George Orwell

Christin et Verdier ORWELL

Dargaud

On connaît George Orwell principalement pour 1984 et La ferme des animaux, deux romans puissants condamnant les systèmes autoritaires. Cependant, ne garder qu’eux seuls est tout aussi réducteur qu’imaginer leur auteur en simple écrivain de salon. Le sous-titre de la biographie en BD que lui consacrent Pierre Christin et Sébastien Verdier montre la complexité du bonhomme: «Etonien, flic, prolo, dandy, milicien, journaliste, révolté, romancier, excentrique, socialiste, patriote, jardinier, ermite, visionnaire»…

Après avoir été policier en Birmanie, Eric Blair – son vrai nom– devient clochard à Paris et à Londres. Il pratique alors une forme d’observation participative et écrit, beaucoup, sur la condition des plus démunis. Sa conscience politique s’aiguise…