Médaille en Russie pour Mathilde Genoud

Sociétaire du Club de natation Montreux, Mathilde Genoud a participé aux Jeux internationaux des écoliers organisés la semaine dernière en Russie (compétition pour laquelle les athlètes s’inscrivent). La nageuse y a obtenu une belle médaille de bronze au 50 mètres brasse (chrono de 34’’43). «Je suis partie en Russie avec le Team Riviera, qui comprenait aussi des footballeurs et des espoirs de l’athlétisme, explique la Vuadensoise de 15 ans. Je me suis alignée dans le 50 mètres, 100 mètres et 200 mètres brasse, ainsi que dans les relais 4 x 100 mètres brasse et 4 x 100 mètres crawl.» La brasse est bien sa discipline de prédilection, puisque dans les courses individuelles la Gruérienne a décroché deux top 5, en plus de sa médaille. «Cette troisième place est plutôt une bonne surprise, se…