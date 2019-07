SAMEDI

Athlétisme. Finale cantonale du Swiss athletics sprint dès 9 h au stade du Lussy, à Châtel-Saint-Denis. Finales dès 13 h. Puis finale fribourgeoise du Mille Gruyère, de 16 h à 18 h 30.

VTT. Glèbe bike comptant pour la Coupe fribourgeoise et romande à Estavayer-le-Gibloux. Courses des enfants dès 9 h 30, course élites à 15 h, juniors dames et populaires à 15 h 15.

DIMANCHE

Athlétisme. Meeting de la Gruyère, dès 12 h 15 au stade de Bouleyres, à Bulle.