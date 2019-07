Mémoire culturelle

A propos de l’arrêt de la Fête du livre à Gruyères (La Gruyère de samedi).

En remplacement de la défunte Fête du livre, il faut donc «un événement culturel qui donne ses lettres de noblesse à Gruyères»… Coup de sac d’os et retournements intempestifs dans les cryptes et caveaux de toute la noblesse comtale historique du lieu! Diable, fallait-il attendre les élans littéraires de la plèbe du XXIe siècle pour procurer de la «noblesse» à cette cité seigneuriale, à son histoire, à ses pavés et autres remparts?

L’abondance des événements dits culturels de notre époque ferait bien d’appliquer à sa surenchère les règles drastiques de la saine écologie que l’on prêche partout en limitant production, consommation et gaspillage des ressources acquises vouées au mépris et à l’oubli du recyclage:…