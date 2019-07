Mais où est donc passée la 7e compagnie?

TF1, JEUDI, À 21 H 05

Sous les feux de l’aviation allemande, la 7e compagnie du 108e régiment de transmissions se replie dans le bois de Bonrepos. Envoyés en observation dans un cimetière situé sur une colline avoisinante, le sergent-chef Chaudard, le téléphoniste Pithivier et le mitrailleur Tassin repèrent une colonne blindée ennemie. Mais le fil téléphonique qu’ils ont déroulé est vite découvert par des soldats allemands. Et c’est ainsi que toute la 7e compagnie tombe aux mains des ennemies à l’exception de nos trois compères qui s’enfuient dans la forêt. Un paysan conduisant une carriole leur indique la direction du sud, où ils espèrent rejoindre les troupes françaises. Plus tard, ils voient venir à eux le lieutenant Duvauchel, dont l’avion a été abattu et qu’ils accueillent dans leur…