Migros et Damien Piller déposent plainte l'un contre l'autre

Selon le quotidien 20 minutes, qui a dévoilé cette affaire ce mardi, l'entrepreneur fribourgeois âgé de 61 ans aurait confié pour plus de 3 millions de francs de travaux à deux entreprises, Anura et Constructor, dont il était soit propriétaire, soit proche de l'être. De plus, Migros conteste deux factures de 864'000 francs chacune, qui n'auraient aucune justification et qui constitueraient un enrichissement illégitime.

Président de Migros Neuchâtel-Fribourg, Damien Piller nie en bloc ces accusations et contre-attaque en déposant à son tour une plainte pour atteinte à l'honneur. Il a obtenu du Tribunal de la Sarine des mesures superprovisionnelles qui empêchent les collaborateurs de la Migros de s'exprimer sur ce sujet.

