Morand agrandit déjà son site d’Enney

Cette extension permettra à l’entreprise fondée en 1899 d’assurer sa croissance.

«Nous devons continuer à moderniser notre outil de travail, explique Jean-François Suchet. Notre société est en pleine expansion et nous avons besoin de cette nouvelle surface pour répondre à une demande en hausse.» Depuis son déménagement de La Tour-de-Trême à Enney, l’effectif de l’entreprise a augmenté de 35% et elle emploie actuellement plus de 200 collaborateurs. L’investissement pour cette extension se montera à 5 millions de francs et le bâtiment devrait être mis en service au printemps 2020.

Avec cette nouvelle halle, Morand Constructions métalliques aura utilisé presque tout son potentiel constructif sur le site d’Enney. Et ce, à peine quatre ans après son installation dans la vallée de l’Intyamon. «C’est vrai que ce n’est pas facile de trouver des surfaces industrielles en Gruyère, avoue le directeur général. En 2016, on se demandait comment on allait remplir notre nouvelle halle. Aujourd’hui, on est serré.» Sans parler du fait que les éléments de construction de la future extension sont produits en parallèle aux commandes en cours…