Nomination de Florence Henguely ad interim

Le Conseil d’Etat a nommé hier Florence Henguely en tant que préposée cantonale ad interim à la protection des données jusqu’à fin 2019, apprend-on d’un communiqué de la chancellerie d’Etat. Juriste de formation, Florence Henguely travaille depuis 2014 à l’Autorité cantonale de la transparence et de la protection des données, et en parallèle d’un mandat à mi-temps à l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg depuis 2015. Elle succédera le 1er août à Alice Reichmuth Pfammatter, qui a fait valoir son droit à une retraite anticipée dès le 31 juillet. Celle-ci a œuvré «au tournant essentiel vécu par l’Etat de Fribourg et concrétisé actuellement par la digitalisation 4.0». La sensibilisation à la protection des données au sein des administrations cantonales et communales a également constitué…