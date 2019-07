PONT-LA-VILLE

Le mardi 2 juillet, entouré de tous les siens, Paul Kolly s’est endormi, après une petite semaine d’hospitalisation, dans sa 86e année. Un dernier hommage lui a été rendu jeudi, en l’église de Pont-la-Ville.

Paul Kolly est né le 4 février 1934 à Pont-la-Ville, fils de Louis et Marguerite Kolly-Gaillard. Il était le cinquième enfant d’une belle fratrie de huit frères et sœurs.

Dès la fin de sa scolarité, il travailla sur le domaine familial qu’il reprit en 1960, année durant laquelle il épousa Jeanine Pache, celle qui l’accompagnera tendrement jusqu’à ce jour. De cette union, quatre enfants vont venir au monde. Malheureusement, l’un d’eux n’a vécu que quelques jours. Plus tard, six petits-enfants et une arrière-petite-fille sont venus illuminer sa vie.

Paul était un grand…