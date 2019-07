Pierre Köstinger champion de Suisse

MINIGOLF. Belle performance de Pierre Köstinger à Locarno. Le sociétaire du Minigolf-club Bulle a remporté le week-end dernier le titre de champion de Suisse, dans sa catégorie seniors I. Le citoyen de Fribourg n’en est pas resté là. Sur l’ensemble du tournoi, il a signé la meilleure fiche (228 coups) parmi les 99 engagés. Sa catégorie a certes disputé huit tours au lieu des neuf prévus, en raison d’un orage. Mais sa moyenne de 28,5 coups par tour constitue la référence helvétique de cette édition 2019.

Un an après les championnats de Suisse organisés à Bulle, auxquels il avait terminé troisième, le préretraité de 64 ans a su maîtriser un parcours qu’il ne connaissait pas. Pour s’offrir un troisième titre national, après 2007, 2009 et désormais 2019. «Je me suis rendu au Tessin une…