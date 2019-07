Pixels et caetera

LE DERNIER HOMME. Il y a le premier homme, oui, mais il y a aussi le dernier homme. Neil Armstrong et son pas de géant pour l’humanité, premier homme sur la Lune, et Harrison Schmitt, le dernier astronaute américain à avoir foulé le sol lunaire. Ce géologue – le seul scientifique embarqué dans une fusée Apollo – a-t-il prononcé une phrase historique en quittant la Lune, le 14 décembre 1972? Une pensée profonde? Une émotion particulière, de lui seul connue: être le dernier à avoir marché sur la Lune. Devant la beauté infinie de la Terre, au moment de quitter le sol gris et poussiéreux à l’infinie beauté de la Lune, qu’est-ce que le dernier homme à avoir sautillé sur le sol lunaire peut bien penser? Et sur Terre, qui est le dernier des hommes, celui plus bas que tous les autres? Est-ce cet…