Pixels et caetera

VIVE LA LIBERTÉ! Aurions-nous si vite oublié ce que fut la possibilité heureuse de voyager en Europe pour un jeune idéaliste, amoureux du genre humain et passionné de liberté, de fraternité et d’esprit révolutionnaire dans les trois dernières décennies du XXe siècle? Voulait-il soutenir la libération d’un peuple après trente-six ans de dictature de l’Etat autoritaire? Il faisait le voyage de Lisbonne en stop pour participer à la Révolution des œillets (c’était en 1974). A peine la fête terminée dans le quartier d’Alfama qu’il se dirigeait vers Athènes (billet Interail) pour la chute du régime des colonels. Et quelques années plus tard, avec sa première voiture, il roulait jusqu’à Madrid pour goûter la délicieuse movida de la transition démocratique en Espagne. En 1981, il prit le premier…