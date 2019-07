Plus de 70 artisans au marché de la mi-été

Samedi se déroulera le traditionnel marché artisanal de la mi-été. Aux Paccots, plus de 70 artisans seront présents, de 9 h à 16 h, devant l’Hôtel Ermitage. Sculptures, démonstrations de tournage sur bois, bijoux d’ici et d’ailleurs, articles de décoration et produits du terroir seront proposés. L’Office du tourisme Châtel-Saint-Denis, Les Paccots et la région informe que plusieurs groupes de musique animeront la journée et que des ateliers de bricolage seront proposés gratuitement aux enfants de 10 h à 11 h et de 14 h à 15 h. www.les-paccots.ch.