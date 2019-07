Près de 500 jeunes en finale à Châtel

Les plus jeunes et sûrs espoirs du canton seront à Châtel-Saint-Denis, ce samedi, à l’occasion de deux événements réunis au stade du Lussy. La journée s’ouvrira avec la Finale cantonale du Swiss athletics sprint, pour laquelle les 24 meilleurs jeunes de chaque catégorie (2004 à 2010) se sont précédemment qualifiés. Sur 60 et 80 m, des séries éliminatoires auront encore lieu ce samedi matin (dès 9 h) pour accéder aux finales A et B, programmées de 13 h à 14 h 20. Place ensuite à la finale fribourgeoise du Mille Gruyère pour les écoliers (dès 16 h) jusqu’aux cadets U18 (18 h 18). Sur la journée, ils seront pas loin de 500 à batailler sur la piste veveysanne. «C’est la première fois qu’on accueille également ce Mille Gruyère», note Marc Rayroud, président d’AthleticaVeveyse, coorganisateur…