PS, CG-PCS et Verts alliés

La gauche fribourgeoise reconduit un apparentement pour les élections au Conseil national. L’objectif: reconquérir un troisième siège. L’alliance de la gauche pour les élections fédérales d’octobre prochain était pressentie depuis quelque temps, elle est désormais officielle. Le Parti socialiste (PS), le Centre Gauche-PCS (CG-PCS) et les Verts fribourgeois ont opté pour l’apparentement de leurs listes pour les élections au Conseil national, comme en 2015. Ils l’ont annoncé hier dans un communiqué. Les cinq listes du PS – principale, jeunes, 60 +, intégration et international – formeront un premier sous-apparentement. La liste du CG-PCS et celle des Verts composeront, elles, un second sous-apparentement. En revanche, le Parti évangélique ne sera plus apparenté à la gauche cette année,…