Rémi Bonnet: «C’est le jeu...»

Candidat au podium, Rémi Bonnet a terminé à la pire des places (4e) dimanche aux championnats d’Europe de la montagne à Zermatt. «Mais cette course m’a motivé à revenir en étant mieux préparé», glisse le Charmeysan. Deux autres Gruériens– Jérémy Muriset et Ambroise Repond – racontent leur baptême du feu chez les U20.

QUENTIN DOUSSE, ZERMATT

COURSE DE MONTAGNE. Le déluge passé, la Vaudoise Maude Mathys sacrée (pour la troisième fois consécutive) et un public suisse chauffé à blanc: tout était réuni dimanche au Riffelberg, au pied du Cervin, pour que Rémi Bonnet crée l’exploit à ses premiers championnats d’Europe. Pourtant, dans le staff helvétique, on ne se montrait guère optimiste... Des doutes confirmés peu après midi lorsqu’un Britannique (Jacob Adkin) et un Norvégien ont déboulé en…