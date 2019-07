Rémi Bonnet «croque» du chocolat aux championnats d'Europe

Le Charmeysan n'a pas réussi son pari, une semaine à peine après son marathon. A la lutte jusqu'au bout pour la troisième place, Rémi Bonnet (54'13) a cédé dans les derniers hectomètres face à l'Italien Xavier Chevrier (54'02), 3e. S'il ne masquait pas une pointe de déception, le Gruérien voulait garder le sourire dans l'aire d'arrivée à Riffelberg. "Je suis malgré tout content de ma course, car je n'avais plus les jambes sur la fin de course", a réagi le meilleur Suisse de la journée. Sur un tracé de 10,1 kilomètres (pour 1030 m de dénivelé), la victoire est revenue au Britannique Jacob Adkin (53'21) et à la Vaudoise Maude Mathys (1 h 00'18) chez les dames.

Réactions sur place et retour en images sur ces championnats d'Europe à retrouver dans notre édition de mardi.