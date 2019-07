RTL9, MERCREDI À 20 H 40

Slim, Otis, Franck et Alex forment un groupe de jeunes braqueurs de banques passés maîtres dans l’art du casse et de la fuite. Ils échappent aux flics grâce à une maîtrise des sports extrêmes. Slim cherche un dernier plan qui leur permettrait de se retirer en beauté: 5 braquages consécutifs en 5 jours, et 20 millions de dollars à la clé.

Mais cette fois, Slim a deux problèmes: la police, qui va déployer les grands moyens, et le butin qui appartient à la mafia. ■