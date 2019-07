Robin Godel 6e avec la Suisse en Coupe des Nations

HIPPISME. Contrairement au précédent concours d’Houghton Hall (Angleterre), la sélection suisse a réussi à figurer au classement final de cette deuxième manche de la Coupe des Nations. A Strzegom, en Pologne, les Helvètes ont pris le 6e rang – sur 8 équipes – du programme complet avec au menu des épreuves de dressage, de cross et de saut. Le Glânois Robin Godel et sa monture Grandeur de Lully se sont montrés les plus adroits de la sélection à croix blanche. Dans le concours individuel, le cavalier de 20 ans s’est classé à la 13e place parmi une cinquantaine de participants.