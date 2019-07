Romont II et Schoenberg, les meilleurs à Siviriez

Le 19e tournoi de préparation La Poularde s’est terminé samedi avec trois matches au programme. A 15 h 30, Schoenberg (2e ligue) a pris la mesure de Châtonnaye-Middes (3e) sur le score de 4-3. Puis Siviriez (2e) a écrasé son voisin Ursy (2e) 6-1. Enfin, la deuxième garniture du CS Romontois (3e) a dominé Estavayer-le-Lac (3e) 5-0. Au classement, Romont II et Schoenberg ont remporté leurs trois matches de la semaine, Siviriez a récolté six points et Estavayer-le-Lac trois. Ursy et Châtonnaye/Middes ont quant à eux perdu toutes leurs rencontres.